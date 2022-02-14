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Вапиеву допустили к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине

14 февраля 2022 10:23
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Вапиеву допустили к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине

Арбитры Спортивного арбитражного суда (CAS) в понедельник, 14 февраля, вынесли решение о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к соревнованиям на Олимпийских играх в Пекине. Апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой не были удовлетворены, сообщают "Известия".

«Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU отклонены», — говорится в сообщении CAS.

В CAS подчеркнули, что решение о допуске Валиевой было принятом с учетом наличия у фигуристки статуса «защищенной персоны», так как она не достигла возраста 16 лет. Также отмечено, что спортсменку поздно известили о положительной допинг-пробе в конце декабря, не дав времени на защиту.

«CAS отмечает, что серьезная проблема с несвоевременным извещением спортсменки о результатах допинг-теста, который был взят в декабре 2021 года, нарушила право спортсменки на юридическую поддержку, и подобное несвоевременное извещение не было ее виной в ходе Олимпиады», — говорится в релизе.

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