В WADA ожидают, что на Олимпиаде выступят порядка 40 россиян

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Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька рассказал, что в Олимпиаде-2024 примут участие более 40 российских спортсменов.

"Если говорить об Олимпиаде, то, конечно, на данный момент мы не знаем, сколько нейтральных спортсменов будут допущены к Играм, но эксперты говорят, что, скорее всего, их будет около 40, а может, и больше", – приводит слова Баньки ТАСС.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры – с 28 августа по 8 сентября.

Ранее МОК разрешил россиянам принять участие в Играх в качестве нейтральных спортсменов. При этом, атлеты из России и Белоруссии не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпиады.

Напомним, в конце марта Банька стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса, которые пообщались с главой WADA от лица африканского высокопоставленного чиновника. В частности, функционер признался, что желает помешать проведению в России Игр дружбы.