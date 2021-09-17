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В Волжском районе завершилось строительство нового ФОКОТа

17 сентября 2021 22:22
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 ФОКОТ – комплекс спортивных площадок круглогодичного функционирования.

На территории школы ГБОУ СОШ «ОЦ» в сельском поселении Дубовый Умет Волжского района завершилось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТа) в рамках реализации национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни».

 ФОКОТ – комплекс спортивных площадок круглогодичного функционирования. В него входят универсальная спортплощадка размером 60 на 30 метров с искусственным футбольным газоном, 4 беговые дорожки по 200 метров с профессиональным травмобезопасным покрытием. Рядом с футбольным полем – площадка для игры в баскетбол 3х3, зона воркаута и уличных тренажеров. Также в состав ФОКОТа входит трибуна с навесом на 100 мест.

 

Фото:   минспорт СО

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