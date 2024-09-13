В Волжском районе открылась универсальная спортивная площадка

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В поселке Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской области открылась новая спортивная площадка. Сооружение размером 56 на 28 метров покрыто искусственной травой, просыпанной кварцевым песком. На поле нанесена разметка, установлены футбольные ворота. По периметру – бортики и сетка, которые точно пригодятся зимой, когда на поле будет залит каток.

Место для новой площадки выбрано не случайно: в самом центре Верхней Подстепновки, за Домом культуры «Нива», который тоже недавно был обновлен по нацпроекту «Культура». По соседству – школа и детский сад. Для быстрого доступа для школьников и дошкольников предусмотрели дополнительные калитки. Планируется, что новая площадка будет привлекать не только детей, но и взрослых: здесь можно будет и бегать, и играть в футбол, и кататься на коньках зимой.

На поле состоялась символическая церемония перерезания красной ленточки, в которой приняли участие юные спортсмены поселка, врио заместителя министра спорта Самарской области Галина Дорохова, заместитель главы Волжского района Наталья Шулепова, глава сельского поселения Верхняя Подстепновка Сергей Слесаренко и председатель собрания представителей Владимир Малкин.

«Сегодня мы открыли одну из 24 площадок, которые строятся в нашем регионе по программе «Развитие физической культуры и спорта». По поручению главы Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева со следующего года в рамках программы «Мастер спорта» мы будем увеличивать количество таких универсальных площадок. Это многофункциональные спортивные объекты для занятий физической культурой и спортом как взрослых, так и детей. Конечно же, мы надеемся, что именно на этих площадках будут загораться новые звездочки спорта нашей губернии», - отметила Галина Дорохова.

Первыми на газон новой спортивной площадки вышли воспитанники секции тхэквондо с показательной программой. После состоялся футбольный матч между командами четвертых, пятых и шестых классов. Право первого удара по мячу предоставили главе поселения Сергею Слесаренко.

В рамках государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта» в 2024 году на территории региона производится устройство 24 спортивных площадок. Две из них построены на территории Волжского района – в Верхней Подстепновке и в Петра-Дубраве, где площадка будет использоваться в том числе для нужд муниципальной спортивной школы.

Фото – Минспорт Самарской области