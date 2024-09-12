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В Волжском районе открылась новая спортплощадка

12 сентября 2024 17:29
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Юные тхэквондисты и футболисты первыми опробовали новое сооружение: провели показательные выступления и футбольный матч.

В поселке Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской области открылась новая спортивная площадка. Ее размеры - 56 на 28 метров, покрытие - искусственная трава. По периметру площадки расположены борта, что позволяет зимой заливать каток.

 По соседству с площадкой - школа и детский сад. Юные тхэквондисты и футболисты первыми опробовали новое сооружение: провели показательные выступления и футбольный матч.

 В символической церемонии перерезания красной ленточки приняли участие юные спортсмены, врио заместителя министра спорта Самарской области Галина Дорохова, заместитель главы Волжского района Наталья Шулепова, глава сельского поселения Верхняя Подстепновка Сергей Слесаренко и председатель собрания представителей Владимир Малкин.

Всего в рамках государственной программы Самарской области "Развитие физической культуры и спорта" в 2024 году на территории региона производится устройство 24 спортивных площадок. Две из них построены на территории Волжского района - в Верхней Подстепновке и Петра-Дубраве.

 

Фото:   минспорта СО

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