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В Управлении Росгвардии по Самарской области завершился чемпионат по боксу среди сотрудников и военнослужащих ведомства. Турнир проводился на базе универсального спортивного комплекса «Стара Загора». Всего на ринг вышло 37 спортсменов из 5 команд регионального управления Росгвардии.

Поединки проходили по действующим международным правилам бокса, по олимпийской системе. Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии боролись за звание лучших в 8 весовых категориях.

В результате захватывающих поединков победителями в общекомандном зачете стали спортсмены специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Самарской области. Серебро чемпионата у бойцов ОМОН «Смерч» (на транспорте). Замкнули тройку призеров сотрудники СОБР «Омега».

По традиции, лучшие спортсмены будут представлять самарское управление Росгвардии на окружных соревнованиях, которые состоятся в Нижнем Новгороде с 15 по 19 апреля.



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области