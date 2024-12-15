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В Ульяновске завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Возрождение"

15 декабря 2024 14:31
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Самарская делегация была представлена во всех дисциплинах.

400 спортсменов из субъектов РФ в течение восьми дней состязались в индивидуальной программе и групповом упражнении. Самарская делегация была представлена во всех дисциплинах.

Призерами командного первенства стали Елизавета Соколова и Кристина Комиссарова, воспитанницы тренера Елены Лысенко.

По результатам соревнований 10 гимнасток выполнили норматив мастера спорта России: Софья Котельникова, Елизавета Соколова, Лилия Мороз, Ульяна Коновалова в личной программе, Маргарита Бибикова, Софья Куликова, Софья Романова, Дарья Ворожейкина, Ксения Шакирова, Юлия Кочергина в групповом упражнении.

Тренерский штаб команды: Дарья Андреева, Наталья Ротенко, Жанна Кулькова, Инна Дербина, Арина Гурьянова.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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