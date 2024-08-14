В Ульяновске состоялось первенство России по парусному спорту

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В течение недели 150 спортсменов в возрасте до 20 лет соревновались в классах яхт "Европа", "Зум 8" и "Кадет". В их числе - спортсмены сборной Самарской области, воспитанники ГАУ ДО СО "СШОР № 6" из Тольятти.



В классе "Европа" среди девушек серебряным призером стала Анна Довгомеля.



В классе "Зум 8" среди юниоров победителем стал Антон Мищенко, бронзовым призером - Алексей Мищенко.



В классе "Кадет" до 18 лет первенствовали Ирина Савватеева и Василина Сосновая. Бронзовые медали взяли София Петрова и Аделина Ан, а также Арсений Конов и Марк Казаков.



Фото: Всероссийская федерация парусного спорта