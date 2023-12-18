В Тольятти заработали более 45 бесплатных катков

137

В горадминистрации Автограда сообщили, что на территории школ и дворовых площадок уже залиты более 45 ледовых площадок. Они будут обслуживаться в течение всего зимнего сезона.

28 катков действуют во дворах и жилых районах, еще 18 располагаются на территории школ. Посещение всех катков свободное.

Следить за состоянием льда и расчисткой его от снега будут до 1 марта 2024 года, пишет Сова.

Уже сегодня в Автограде пройдут первые новогодние представления. Сказочные персонажи устроят праздник во Дворце детского и юношеского творчества на Степана Разина, 99.

А во вторник, 19 декабря, жители Тольятти смогут прокатиться на городском автобусе и встретить настоящего Деда Мороза.