В Тольятти в ледовом Дворце спорта «Лада-Арена» состоялось первенство России по мини-гольфу

В турнире приняли участие свыше 30 спортсменов из Тольятти, Самары и Санкт-Петербурга.
Соревнования прошли на 18 луночном мини-гольф поле международного стандарта «миниатюр гольф». Спортсмены сыграли по 10 квалификационных раундов по 18 лунок, затем лучшие среди юношей и девушек провели еще два дополнительных раунда.
Девушки:
Виктория Хазеева (Тольятти) - 285 уд.;
Тамара Романишина (Тольятти) - 291 уд.;
Варвара Агеева (Тольятти) - 301 уд.
Юноши:
Константин Лисенко (Тольятти) - 300 уд.;
Матвей Соболев (Тольятти) - 302 уд.;
Владислав Черванев (Самара) - 308 уд.
Фото: минспорта СО