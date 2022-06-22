В Тольятти в ледовом Дворце спорта «Лада-Арена» состоялось первенство России по мини-гольфу

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В турнире приняли участие свыше 30 спортсменов из Тольятти, Самары и Санкт-Петербурга.

Соревнования прошли на 18 луночном мини-гольф поле международного стандарта «миниатюр гольф». Спортсмены сыграли по 10 квалификационных раундов по 18 лунок, затем лучшие среди юношей и девушек провели еще два дополнительных раунда.



Девушки:

Виктория Хазеева (Тольятти) - 285 уд.;

Тамара Романишина (Тольятти) - 291 уд.;

Варвара Агеева (Тольятти) - 301 уд.



Юноши:

Константин Лисенко (Тольятти) - 300 уд.;

Матвей Соболев (Тольятти) - 302 уд.;

Владислав Черванев (Самара) - 308 уд.

Фото: минспорта СО