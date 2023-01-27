В Тольятти стартовали соревнования по лыжным гонкам на первенство 31 пожарно-спасательного отряда облМЧС

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В Тольятти стартовали спортивные соревнования по лыжным гонкам на первенство 31 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Самарской области - Кубок памяти ветерана пожарной охраны - тренера высшей категории по лыжным гонкам Сергея Ивановича Еремеева в 2023 году.

Открыл соревнования начальник отряда Максим Кульбачный.

Напутственные слова 45 участникам состязаний сказали ветераны пожарной охраны во главе с председателем ветеранской организации 31 отряда Александром Балушкиным.

Соревнования проводятся на базе спортивной школы олимпийского резерва № 1 «Лыжные гонки» .



На месте соревнований также организована выставка спецтехники МЧС.



Поддержать участников соревнований пришли учащиеся спортивной школы №1 "Лыжные гонки".

Фото: облМЧС.