В Тольятти стартовала Поволжская регата

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В акватории Куйбышевского водохранилища проходят всероссийские соревнования по парусному спорту "Поволжская регата". В Тольятти собрались 530 яхтсменов из разных регионов России. Гонки продлятся до понедельника.



Соревнования проходят в 16 классах яхт: Луч, Луч-радиал, Луч-мини, Оптимист, Кадет, Зум 8, 420, Лазер-радиал, Лазер 4.7, Лазер-стандарт, 470 – смешанный, 29-й, Летучий голландец, катамаран Торнадо, Европа, Финн.



Во многих классах яхт происходит отбор в молодежную сборную России, а в классе "Оптимист" разыгрываются лицензии на участие в первенстве России.



Фото: Самарская областная Федерация парусного спорта