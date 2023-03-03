153

В рамках «Спартакиады-2023», посвященной 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», состоялся лыжный марафон среди детей и взрослых

Состязания получились очень зрелищными и интересными. Участники достойно прошли трассу и финишировали с отличными результатами.

Одним из ведущих видов спорта в Обществе «Динамо» являются лыжные гонки. Динамовские лыжники достойно представляют нашу страну на международной арене, многие поколения атлетов завоевывали и преумножали славу отечественного спорта, одерживая победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

В рамках «Спартакиады 2023», посвященной 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», в Тольятти состоялся лыжный марафон среди детей и взрослых. В состязаниях, прошедших на лыжной базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Автозаводского района города Тольятти, приняли участие 30 сотрудников из 3 коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.

В лично-командных соревнованиях мужчины должны были преодолеть дистанцию в 3 км, а женщины – 1 км. Состязания получились очень зрелищными и интересными. Участники достойно прошли трассу и финишировали с отличными результатами.

По итогам соревнований командные места распределились следующим образом:

1 место – КФК № 1 У МВД России по г. Тольятти;

2 место – КФК № 14 ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти;

3 место – КФК № 13 ОБ ППСП У МВД России по г. Тольятти.

Эстафету от старших товарищей приняли юные динамовцы – ребята группы начальной подготовки «Февральские морозы». 80 юных динамовцев в возрасте от 8 до 11 лет соревновались на дистанциях 500 метров и 1200 метров классическим ходом. Борьба была упорная, у некоторых девочек и мальчиков динамовские старты были первые в их жизни. Поэтому для них главной была не победа, а участие в спортивных состязаниях.

Представитель Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти Антон Просянкин рассказал юным динамовцем, что в 2023 году Общество «Динамо» посвящает все спортивно-оздоровительные и массовые мероприятия 100-летию со дня своего образования: «За вековую историю под знаменами «Динамо» спортивное общество воспитало большое количество спортсменов, коллективы физической культуры силовых структур».

Подводя итоги спортивного состязания, председатель тольяттинского «Динамо» начальник УМВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поблагодарил сотрудников-спортсменов, тренерский состав и юных динамовцев за активное участие и вручил победителям и призерам кубки, медали и дипломы.