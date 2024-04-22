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В Тольятти состоялся городской турнир по рукопашному бою в поддержку участников СВО

22 апреля 2024 13:44
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В Тольятти состоялся городской турнир по рукопашному бою в поддержку участников СВО

За звание лучших боролись порядка ста юных борцов из спортивных клубов города в возрастных категориях 8 - 9, 10 - 11 и 14 - 15 лет.

Организатором соревнований выступила региональная спортивная общественная организация "Федерация смешанных боевых искусств Самарской области" при содействии управления физической культуры и спорта администрации и спортивной школы олимпийского резерва № 8 "Союз". Поддержать спортсменов пришли представители власти, общественности, военнослужащие, директор УСК "Олимп", тренеры, а также родные и близкие ребят.

Перед началом соревнований присутствующие почтили минутой молчания память бойцов, погибших в ходе СВО.

После схваток победителям и призёрам вручили специальные медали и памятные подарки. Отметим, тольяттинская школа рукопашного боя является одной из лидирующих на Всероссийских соревнованиях и Первенстве России. Например, недавно тольяттинские рукопашники взрослой категории привезли три звания "Мастера спорта" с Чемпионата России.

Данный турнир прошёл во второй раз. Он носит благотворительный характер, финансирование соревнований осуществлялось за счет добровольных пожертвований. Собранные средства будут направлены на закупку необходимого инвентаря для военнослужащих, принимающих участие в СВО. Его отправят ближайшим гуманитарным конвоем. В связи с этим особое внимание и благодарность были уделены военнослужащим.
 

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