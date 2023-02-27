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В Тольятти прошли региональные соревнования по фридайвингу

27 февраля 2023 11:38
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В Тольятти прошли региональные соревнования по фридайвингу

23-24 февраля в Тольятти прошел открытый Чемпионат Самарской области по фридайвингу (апноэ) по правилам Федерации фридайвинга. На соревнования собралось почти два десятка спортсменов из Тольятти, Казани, Ульяновска и Москвы. 

Организаторами выступила тольяттинская команда «Freediving_tlt» в лице руководителя Виталия Козловского при поддержке Ассоциации «Федерация Фридайвинга». Соревнования проходили в четырех традиционных для этого вида спорта дисциплинах: статическая и динамическая задержки дыхания в ластах и без ласт. Чемпионат проходил в бассейне спорткомплекса «Труд» со стандартной длиной дорожек-25 метров.

Несмотря на серьезную конкуренцию тольяттинцы достойно показали себя на соревнованиях по подводному спорту, собрав медали во всех дисциплинах.  Лучший результат этих соревнований в статической задержке дыхания у тольяттинского спортсмена Романа Попова. Он смог провести под водой 6 минут 30 секунд.  Девушки также не остались без медалей в этой дисциплине – серебро забрала Юлия Сопина, продержавшись под водой 3 минуты 52 секунды.  Она же на другой день забрала бронзовую медаль, пройдя под водой в раздельных ластах 95 метров.

Целый комплекс наград у опытной тольяттинской спортсменки Ольги Зоз –две золотых и одна серебряная медали.  Среди женщин ей не было равных в динамической задержке дыхания: под водой брасом она прошла 89 метров. Ее же результат стал лучшим среди представительниц прекрасной половины в динамической задержке дыхания в ластах. В моноласте на одном вдохе Ольга смогла проплыть больше четырех дорожек бассейна, показав свой лучший результат -  112 метров.  В раздельных ластах с результатом   105 метров она зашла на вторую ступень пьедестала региональных соревнований. 

«Чемпионат прошел гладко, многие спортсмены, в том числе, и тольяттинские, поставили личные рекорды в различных дисциплинах и все получили отличный соревновательный опыт! Будем и впредь проводить такие Чемпионаты, популяризируя фридайвинг в регионе! –рассказал организатор, судья и тренер тольяттинской команды спортсменов «Freediving_tlt» Виталий Козловский.

Завершился чемпионат раздачей медалей победителям в разных дисциплинах среди мужчин и женщин и искренней благодарностью всем причастным к созданию яркого спортивного праздника на воде! Спасибо всем и до новых встреч на глубине!

 

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