В Тольятти прошел 10-й турнир по мини-гольфу среди СМИ

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В прошедшие выходные (24 сентября) в городе Тольятти, в Ледовом дворце спорта «Лада-Арена» состоялся 10-й областной турнир по мини-гольфу среди сотрудников СМИ. В турнире приняли участие 11 команд. Победителем турнира стала команда DaVinciTeam из Поволжского государственного университета сервиса (ПВГУС).

Организаторами мероприятия традиционно выступили Самарское областное отделение Союза журналистов России и Самарская областная общественная организация «Федерация развития гольфа». Официальную поддержку оказали Министерство спорта Самарской области и Администрация Правительства Самарской области. Партнер мероприятия – ГАУ СО «Лада-Арена».

В этом году в турнире приняли участие 40 человек, представляющие различные СМИ: областной журнал «Самара и Губерния», филиал ИД «Коммерсант в Самаре», «Трудовая Самара», «Самара спортивная», «СОВА», а также пресс-службу МВД России по Самарской области, пресс-центр Самарского университета «ЭРА» и Поволжский государственный университет сервиса, выставивший сразу же 15 игроков.

Перед началом соревнований с приветственным словом к участникам обратился директор ГАУ СО «Лада-Арена» Игорь Поваров: «Мы рады приветствовать вас в нашем дворце спорта. «Лада-Арена» - современный спортивный комплекс, предоставляющий возможности для развития многих видов спорта, в том числе и для гольфа. Надеюсь, вы получите только положительные эмоции. Удачи и красивой игры!».

В ходе турнира участники были поделены на небольшие группы по 2–3 человека. Каждой команде предстояло пройти 18 дорожек и заработать баллы. Игра помогла многим участникам сплотиться и в результате одержать победу.

«Перед соревнованиями мы всегда проводим разминку, объясняем приемы мини-гольфа. – Пояснил Евгений Лысов, главный судья соревнований, зам. директора Самарской областной федерации развития гольфа, – Соответственно привлекаем тренеров, инструкторов и спортсменов. Сегодня здесь настоящая борьба, журналисты играют с азартом».

«Я и моя команда первый раз принимает участие в этом мероприятии. Спасибо Самарскому областному отделению Союза журналистов России за настойчивое предложение принять участие в турнире. Это действительно интересная и думающая игра» – поделился впечатлениями Сергей Гольдштейн, руководитель пресс-службы МВД России по Самарской области, капитан команды. – Возможно, эта игра нам поможет с коллегами в будущем совместно работать и работу нашу направлять на достижение одной цели.

«Я стал участником этого мероприятия благодаря Самарскому областному отделению Союза журналистов России. Никогда до этого не играл в мини-гольф, но оказалось, что это очень увлекательно» – Ковалёв Иван, студент 1-го курса Государственного университета.

По завершению игры, были подведены итоги. Лучший результат в личном зачете среди мужчин – у Павла Илларионов, среди женщин – у Виктории Филипповой. В командном зачете первое место заняли студенты команды DaVinciTeam (ПВГУС), второе место получил пресс-центр Самарского университета «ЭРА». Бронзовым призёром стала пресс-служба МВД России по Самарской области. Все они были награждены кубками и медалями.

В качестве подарка участникам турнира – экскурсия по ледовому дворцу «Лада-Арена» и вечерний хоккейный матч «Лада» - «Звезда». Во время экскурсии журналисты познакомились с историей хоккея команды «Лада» (Тольятти), посмотрели, как идет подготовка к матчу, понаблюдали игру юниорской сборной.