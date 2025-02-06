В Тольятти пройдут всероссийские соревнования по зимним дисциплинам парусного спорта

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С 19 по 24 февраля Тольятти принимает ежегодные соревнования по сноукайтингу. В акватории Жигулевского моря профессионалы и любители будут соревноваться в заездах под парусами.

Более 100 профессиональных спортсменов разыграют звание чемпиона России в дисциплинах курс-рейс (серия коротких гонок) и фристайл (трюки с элементами акробатики).

В отдельных зачетах будут соревноваться спортсмены на лыжах и на сноубордах.

Вечером 22 февраля у набережной Автозаводского района пройдут показательные выступления фристайлистов.

Спортсмены-любители попробуют себя в сноукайтинге и сноувинге на лыжах и сноубордах на простых дистанциях в рамках физкультурного мероприятия «Марафон «Жигулевское море».

Для участия понадобятся полис ОМС и страховка от несчастных случаев.

Участие бесплатное.

23 февраля на тольяттинской набережной пройдет фестиваль «Вьюгафест» со спортивными активностями для всех желающих.

Фото: минспорта СО