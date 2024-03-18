В Тольятти пройдет зимний фестиваль комплекса ГТО в Самарской области

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В субботу, 30 марта, в Тольятти в легкоатлетическом манеже, возведенном по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", пройдет зимний фестиваль комплекса ГТО в Самарской области. 8+



Мероприятие приурочено к юбилейной дате - 10-летию со дня подписания указа о возрождении всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также посвящено Году семьи, объявленному президентом в 2024 году.



В фестивале примут участие любители физкультуры и спорта в возрасте от 8 до 59 лет. Это будут семейные команды, команды муниципалитетов Самарской области, команды трудовых коллективов, школ, ссузов и вузов.



В программе соревнований - командная эстафета "Гонка ГТО" и семейные старты, личный турнир "Иду на рекорд", соревнования по перетягиванию каната.



Заявки на участие в фестивале принимаются до 23 марта по адресу: gaugto-ct@mail.ru. Подробности - у регионального оператора ГТО.

Фото: минспорта СО