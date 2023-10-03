В Тольятти пройдет Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по легкой атлетике и художественной гимнастике 

151

С 22 по 26 октября 2023 года в городе Тольятти (Самарская область) пройдет Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по легкой атлетике и художественной гимнастике (мужчины и женщины от 8 лет и старше). Торжественная церемония открытия состязаний запланирована на 17.00 23 октября в Легкоатлетическом манеже (г. Тольятти, ул. Спортивная, 40).

В этом году Специальная Олимпиада России отмечает 24 года со дня образования. За это время было создано 70 региональных отделений, удалось объединить более 130 тысяч особенных атлетов, организовать работу 1900 тренеров. Для детей с ОВЗ действуют секции по 30 летним и зимним видам спорта. Ежегодно проводится около 5 тысяч мероприятий и 15 всероссийских соревнований.

Ожидается, что в Тольятти на Всероссийскую спартакиаду соберутся около 300 особенных спортсменов из 23 регионов страны. Самарскую область будут представлять 80 особенных атлетов.

Соревнования по лёгкой атлетике состоятся в Легкоатлетическом манеже (г. Тольятти, ул. Спортивная, 40), по художественной гимнастике - в СК «Олимп» (г. Тольятти, Приморский бульвар, 49).

Фото: ru.freepik.com