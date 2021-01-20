В Тольятти пройдет международный марафон по сноукайтингу «Жигулёвское море»

112

В конце зимы Тольятти станет парусной столицей мира. С 23 февраля по 1 марта на ледовой акватории Куйбышевского водохранилища под эгидой IKA пройдет шестнадцатый международный марафон по сноукайтингу «Жигулёвское море».

Мировое первенство будет открыто не только для профессионалов и любителей всех возрастов, но и для детей. Самым маленьким участникам подготовят отдельную дистанцию –для максимально безопасных гонок. В планах – проведение самой зрелищной дисциплины сноукайтинга – фристайла.

Тольятти будет принимать международные соревнования IKA (Международная ассоциация кайтбординга) уже третий раз.

Место проведения: Акватория Куйбышевского водохранилища (р. Волга), набережная Автозаводского района г. Тольятти (ул. Спортивная, 23, ресторан NEBO)

Сроки проведения: с 23 февраля по 1 марта 2021 г. (24 – 28 февраля – гоночные дни).

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют проводящие организации:

Международная ассоциация кайтбординга (IКA);

НП «Спортивный клуб «Сила Ветра»;

ООО «Яхт-клуб «Остров сокровищ»;

РОО «Самарская федерация парусного спорта» при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС), передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО