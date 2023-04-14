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В Тольятти пройдет гандбольный «Финал четырех»

14 апреля 2023 13:13
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В Тольятти пройдет гандбольный «Финал четырех»

28 и 29 апреля в Тольятти в ЛДС «Лада-Арена» пройдет «Финал четырех» Кубка России имени Натальи Анисимовой сезона 2022/2023 годов. ГК «ЛАДА» стала организатором турнира по решению совета федерации гандбола России.

Тольяттинскому клубу впервые доверено провести решающую стадию розыгрыша почетного трофея в ныне существующем формате, который был введен в сезоне 2008/2009 годов. С того момента в девяти случаях «Финал четырех» принимал Ростов-на-Дону, дважды – Звенигород, по разу – Астрахань, Москва и Краснодар. «Лада» его участником становилась восемь из четырнадцати раз. При этом «Лада» является самым первым обладателем Кубка России, который завоевала летом 2006 года на своей площадке.

Полуфиналы пройдут 28-го апреля, а игра за третье место и решающий матч – 29-го. В рамках турнира волжский клуб проведет торжественные мероприятия по случаю своего 25-летнего юбилея. В 1998 году был официально зарегистрирован женский гандбольный клуб «Лада». Уже в 1999 году «Лада» вышла в Суперлигу, и это стало началом большого пути к вершинам российского и европейского гандбола и статусу легендарного клуба. Всего через три года Тольятти завоевали золото национального чемпионата и Кубок кубков ЕГФ.

Сегодня «Лада» – не просто успешный клуб, но и вершина пирамиды гандбола в Тольятти. Команда регулярно пополняется местными воспитанницами, открывает новые имена как для чемпионата России, так и для национальной сборной. Во многом это заслуга Главы региона Дмитрия Азарова, который уделяет особое внимание развитию физической культуры и спорта на территории губернии.

 

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