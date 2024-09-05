В Тольятти пройдет фестиваль "Жигулевская миля"

152

Фестиваль пройдет в Тольятти с 27 по 29 сентября (16+).



Ключевым событием станут одиночные и сверхскоростные заезды. Первые пройдут на дистанциях 381 м (Малая Жигулевская миля) и 470 м (Балтийская миля). А вторая - 762 м.



Эти расстояния носят символический характер. Дело в том, что у Балтийского моря самая глубокая точка именно 470 м, а самая высокая у Жигулевских гор - 381 м.



В субботу, 28 сентября, участники встретятся в акватории на самой разнообразной водно-моторной технике. Скутеры, гидроциклы и лодки сойдутся в борьбе за лучшую скорость.



А на следующий день на акватории Жигулевского моря пройдет показательная гонка чемпионов на воде.



29 числа, в завершение фестиваля, состоится костюмированный велопробег (16+). Участники преодолеют 4 км по главным городским улицам в сопровождении белоснежных свадебных автомобилей отечественного производства и мотоциклистов.



Кроме того, в последние выходные сентября на новой тольяттинской набережной откроется множество фотозон, анимация для детей и различные спортивные активности (0+).



Фестиваль пройдет в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", реализуемого по решению президента РФ, сообщает администрация города, пишет Сова.