В Тольятти полицейские поборолись на поле для мини-футбола

94

В турнире приняли участие 50 сотрудников органов внутренних дел – представителей пяти коллективов физической культуры.

В преддверии Дня защитника Отечества, в Тольятти, на футбольном поле спортивной школы олимпийского резерва, по инициативе местного городского отделения Самарской региональной организации общественно-государственного объединения ВФСО «Динамо», прошел Открытый Кубок по зимнему мини – футболу.

В турнире приняли участие 50 сотрудников органов внутренних дел – представителей пяти коллективов физической культуры.

С первых минут футбольных баталий разразилась серьезная борьба за первенство, что не помешало сохранению дружеской атмосферы на поле.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место – команда Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Тольятти;

2 место заняла команда Межрайонного отдела вневедомственной охраны по городу Тольятти ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области;

3 место - команда отдельного батальона ППСП Управления МВД России по городу Тольятти.

В завершение мероприятия полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поблагодарил спортсменов за активное участие и отличную физическую подготовку, после чего вручил победителям и призёрам кубки, дипломы и медали.

Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Антон Просянкин отметил, что стало доброй традицией сотрудникам полиции посвящать свои спортивные победы знаменательным датам и стремиться к спортивным достижениям и здоровому образу жизни.