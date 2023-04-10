В Тольятти полицейские-пловцы показали достойные результаты

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Тольяттинские полицейские и общественники провели соревнования по плаванию, приуроченные к 100-летию Общества «Динамо».

18 апреля 2023 года Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» исполнится 100 лет. С момента основания и по настоящие дни одной из приоритетных задач Общества является развитие служебно-прикладных видов спорта, создание условий для регулярных занятий физической культурой и повышения боевой подготовки личного состава силовых структур.

На днях тольяттинские полицейские вместе с представителями Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти на базе бассейна «Дельфин» провели соревнования по плаванию среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности. В состязаниях приняли участие 12 сотрудников-спортсменов из трех коллективов города Тольятти, которые соревновались в трех дисциплинах: плавание вольным стилем на дистанциях 100 м. и 50 м., а также эстафета 4x50 м. В командный зачет вошли все результаты данного турнира.

После окончания соревнований судейской коллегией были подведены итоги. В упорной борьбе командные места распределились следующим образом:

1 место – команда У МВД России по г. Тольятти;

2 место – команда ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти;

3 место – команда ОБ ППСП У МВД России по г. Тольятти.

Председатель тольяттинского «Динамо» начальник У МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов отметил хороший уровень физической подготовки сотрудников тольяттинского гарнизона полиции и пожелал спортсменам постоянно совершенствоваться и ставить новые рекорды. Победители и призеры получили заслуженные награды из рук старшего инспектора-методиста ВФСО «Динамо» майора внутренней службы Наталии Лизько.

Представитель Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Антон Просянкин поблагодарил сотрудников полиции за активное участие в спортивных состязаниях. «В этом году все спортивно-оздоровительные и массовые мероприятия тольяттинских динамовцев посвящены 100-летию Общества «Динамо». Коллектив тольяттинского гарнизона полиции всегда отличало стремление к спортивным победам и здоровому образу жизни», – отметил Антон Николаевич.