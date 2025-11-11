В Тольятти открылся новый теннисный комплекс

153

Еще один корпус "Тольятти Теннис Центра" появился в рамках форума "Россия — спортивная держава" (12+). Объект включает в себя четыре профессиональных корта. По мнению именитых спортсменов, это один из лучших в России ФОКов.

Поединок в теннисе может длиться даже 9 часов, для этого вида спорта нужна хорошая подготовка. Спортсмены Самарской области не раз признавались одними из лучших. Подрастающее поколение отступать не хочет, а в новых условиях явно успехов будет добиться проще. В здании четыре профессиональных теннисных корта, удобные раздевалки и все необходимое для комфортных тренировок, пишет Сова.