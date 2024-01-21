В Тольятти огнеборцы участвовали в соревнованиях по лыжной гонке

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Принять участие в соревнованиях помимо сотрудников МЧС России прибыли юноши и девушки – учащиеся тольяттинской спортивной школы олимпийского резерва №1, являющиеся воспитанниками спортсмена-спасателя и заместителя начальника 101 ПСЧ Александра Владимировича Медведева. За ходом соревнований следили также ветераны и пенсионеры тольяттинского гарнизона пожарной охраны.

В лыжных гонках соревновались между собой сборные команды пожарно-спасательных частей, объединенных по территориальному принципу. Спортсмены продемонстрировали свое мастерство в преодолении длинных дистанций: 3 км – для девушек и женщин и 5 км – для юношей и мужчин.

По результатам соревнований места распределились следующим образом:

1 место – сборная команда Комсомольского района г. Тольятти;

2 место – сборная команда г. Жигулёвска;

3 место – сборная команда Автозаводского района г. Тольятти;

4 место – сборная команда Центрального района г. Тольятти;

5 место – сборная команда пожарно-спасательных частей г. Отрадного.

Команде-победительнице соревнований был вручен переходящий кубок памяти С.И. Еремеева. Участникам и победителям соревнований, занявшим призовые места в своих возрастных группах, также вручены памятные медали.