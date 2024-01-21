В Тольятти огнеборцы участвовали в соревнованиях по лыжной гонке

Принять участие в соревнованиях помимо сотрудников МЧС России прибыли юноши и девушки – учащиеся тольяттинской спортивной школы олимпийского резерва №1, являющиеся воспитанниками спортсмена-спасателя и заместителя начальника 101 ПСЧ Александра Владимировича Медведева. За ходом соревнований следили также ветераны и пенсионеры тольяттинского гарнизона пожарной охраны.
В лыжных гонках соревновались между собой сборные команды пожарно-спасательных частей, объединенных по территориальному принципу. Спортсмены продемонстрировали свое мастерство в преодолении длинных дистанций: 3 км – для девушек и женщин и 5 км – для юношей и мужчин.
По результатам соревнований места распределились следующим образом:
1 место – сборная команда Комсомольского района г. Тольятти;
2 место – сборная команда г. Жигулёвска;
3 место – сборная команда Автозаводского района г. Тольятти;
4 место – сборная команда Центрального района г. Тольятти;
5 место – сборная команда пожарно-спасательных частей г. Отрадного.
Команде-победительнице соревнований был вручен переходящий кубок памяти С.И. Еремеева. Участникам и победителям соревнований, занявшим призовые места в своих возрастных группах, также вручены памятные медали.