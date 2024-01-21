Я нашел ошибку
Главные новости:
Футболист был успешно прооперирован в Анталии. Сегодня Ваня вернулся в расположение клуба.
Полузащитник «Крыльев» Иван Бобер 20 января получил перелом ключицы во время тренировки
С 1987 по 2005 год он возглавлял Комитет по физической культуре Куйбышевской (позже - Самарской) области.
Ушел из жизни заслуженный работник физической культуры РФ Владимир Заворин
В Самаре без существенных осадков, температура воздуха ночью -16, -18°С, днем -13, -15°С.
22 января в Самарской области без осадков, до  -17°С
В Тольятти огнеборцы участвовали в соревнованиях по лыжной гонке
В Тольятти огнеборцы участвовали в соревнованиях по лыжной гонке
Российский пассажирский самолет разбился в горах Афганистана  
В Самарской области в Тольятти человек упал с высоты и погиб
В Самарской области в Тольятти человек упал с высоты и погиб
В Гонконге во время марафона умер 30-летний бегун, еще более 800 получили травмы
В Гонконге во время марафона умер 30-летний бегун, еще более 800 получили травмы
Пожар в Национальной картинной галерее в Сухуме уничтожил тысячи картин
Пожар в Национальной картинной галерее в Сухуме уничтожил тысячи картин
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.59
-0.07
EUR 96.38
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В сквере «Солнечная поляна» прошло праздничное мероприятие «Зимние забавы»
Полицейские региона принимают участие в общешкольных родительских собраниях
Семейный онлайн-конкурс «Герб моей семьи» проведет Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Тольятти огнеборцы участвовали в соревнованиях по лыжной гонке

21 января 2024 15:58
150
В Тольятти огнеборцы участвовали в соревнованиях по лыжной гонке

Принять участие в соревнованиях помимо сотрудников МЧС России прибыли юноши и девушки – учащиеся тольяттинской спортивной школы олимпийского резерва №1, являющиеся воспитанниками спортсмена-спасателя и заместителя начальника 101 ПСЧ Александра Владимировича Медведева. За ходом соревнований следили также ветераны и пенсионеры тольяттинского гарнизона пожарной охраны.

В лыжных гонках соревновались между собой сборные команды пожарно-спасательных частей, объединенных по территориальному принципу. Спортсмены продемонстрировали свое мастерство в преодолении длинных дистанций: 3 км – для девушек и женщин и 5 км – для юношей и мужчин.

По результатам соревнований места распределились следующим образом:

1 место – сборная команда Комсомольского района г. Тольятти;

2 место – сборная команда г. Жигулёвска;

3 место – сборная команда Автозаводского района г. Тольятти;

4 место – сборная команда Центрального района г. Тольятти;

5 место – сборная команда пожарно-спасательных частей г. Отрадного.

Команде-победительнице соревнований был вручен переходящий кубок памяти С.И. Еремеева. Участникам и победителям соревнований, занявшим призовые места в своих возрастных группах, также вручены памятные медали.

Теги: МЧС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
19 января 2024, 13:33
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
В обряде омовения приняли участие более 3000 человек. Общество
660
Погибших нет, один человек получил ожог.
18 января 2024, 16:31
В Новокуйбышевске на погрузочной площадке загорелась цистерна с нефтью
Погибших нет, один человек получил ожог. Происшествия
671
В Самаре по традиции будет организована работа оборудованной купели на реке Волга в районе Полевого спуска.
18 января 2024, 16:15
МЧС СО: о мерах безопасности во время Крещенских купаний
В Самаре по традиции будет организована работа оборудованной купели на реке Волга в районе Полевого спуска. Общество
660
В центре внимания
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
21 января 2024  13:22
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
305
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
20 января 2024  11:08
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
1894
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
19 января 2024  13:33
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
660
19 января в Самарской области на участке трассы M5
19 января 2024  09:55
19 января в Самарской области на участке трассы M5 "Урал" полностью перекрыли движение
536
 На Выставке
19 января 2024  09:42
 На Выставке "Россия" за лучшую просветительскую деятельность отмечена Самарская область
564
Весь список