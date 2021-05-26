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В Тольятти на Куйбышевском водохранилище состоится финал Кубка России по парусному спорту

26 мая 2021 16:52
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 180 яхтсменов проведут гонки в олимпийских классах яхт.

С 29 мая по 5 июня 2021 года в г.Тольятти на акватории Куйбышевского водохранилища состоится финал Кубка России по парусному спорту. 180 яхтсменов проведут гонки в олимпийских классах яхт 49й, 49й FX, 470 – смешанный, Накра 17, Лазер, Лазер-радиал, кайтбординг - смешанная пара и парусная доска QFoil.

По итогам финала Кубка состоится отбор в молодежную сборную команду России по парусному спорту для предстоящей Спартакиады, Первенства Мира и Европы 2021 года.

30 мая после торжественной церемонии открытия Кубка в яхт-клубе «Дружба» в полдень запланирован старт первой гонки.

 

Фото их архива ВФПС

 

Теги: Тольятти финал Кубка России по парусному спорту

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