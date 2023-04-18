В тире УФСБ России по Самарской области проведен чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия

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14 апреля 2023 года в тире УФСБ России по Самарской области при поддержке банка ВТБ проведен чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, посвященный 100-летию образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». В соревнованиях приняли участие высшие должностные лица органов власти Самарской области и руководители правоохранительных органов Самарской области.

По результатам соревнования 3 место занял начальник ОПК «Поволжье»

ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Липатов Сергей Борисович,

2 место – начальник Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Пантелеев Руслан Владимирович, 1 место – начальник УФСБ России по Самарской области Акулинин Андрей Юрьевич.