112

С 12 по 19 сентября в Таиланде проходило первенство мира по муайтай. В соревнованиях в различных возрастных и весовых категориях участвовали 1700 спортсменов из 110 стран, в том числе сборная России в нейтральном статусе.



Самарскую область представляли Полина Рукосуева (тренер Наталья Смирнова) и Анастасия Наумова (тренер Вячеслав Нуждин) в категории 13 лет и Милана Емельяненко (тренер Сергей Зоткин) - в категории 11 лет.



Милана Емельяненко обыграла соперниц из Индии и Польши и стала победительницей первенства мира в своей категории.



Полина Рукосуева в полуфинале выиграла первый раунд у соперницы из США, но затем уступила в двух раундах. По результатам соревнований она стала обладателем бронзы.



Анастасия Наумова в трех раундах уступила сопернице из Ирландии.



Сборная России на этих соревнованиях заняла 1-е общекомандное место.

Фото: минспорта СО