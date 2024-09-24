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В Таиланде проходило первенство мира по муайтай

24 сентября 2024 15:08
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Самарскую область представляли Полина Рукосуева и Анастасия Наумова в категории 13 лет и Милана Емельяненко - в категории 11 лет.

 С 12 по 19 сентября в Таиланде проходило первенство мира по муайтай. В соревнованиях в различных возрастных и весовых категориях участвовали 1700 спортсменов из 110 стран, в том числе сборная России в нейтральном статусе.

Самарскую область представляли Полина Рукосуева (тренер Наталья Смирнова) и Анастасия Наумова (тренер Вячеслав Нуждин) в категории 13 лет и Милана Емельяненко (тренер Сергей Зоткин) - в категории 11 лет.

 Милана Емельяненко обыграла соперниц из Индии и Польши и стала победительницей первенства мира в своей категории.

Полина Рукосуева в полуфинале выиграла первый раунд у соперницы из США, но затем уступила в двух раундах. По результатам соревнований она стала обладателем бронзы.

 Анастасия Наумова в трех раундах уступила сопернице из Ирландии.

Сборная России на этих соревнованиях заняла 1-е общекомандное место.

 

Фото:   минспорта СО

 

 

Теги: Самара

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