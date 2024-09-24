С 12 по 19 сентября в Таиланде проходило первенство мира по муайтай. В соревнованиях в различных возрастных и весовых категориях участвовали 1700 спортсменов из 110 стран, в том числе сборная России в нейтральном статусе.
Самарскую область представляли Полина Рукосуева (тренер Наталья Смирнова) и Анастасия Наумова (тренер Вячеслав Нуждин) в категории 13 лет и Милана Емельяненко (тренер Сергей Зоткин) - в категории 11 лет.
Милана Емельяненко обыграла соперниц из Индии и Польши и стала победительницей первенства мира в своей категории.
Полина Рукосуева в полуфинале выиграла первый раунд у соперницы из США, но затем уступила в двух раундах. По результатам соревнований она стала обладателем бронзы.
Анастасия Наумова в трех раундах уступила сопернице из Ирландии.
Сборная России на этих соревнованиях заняла 1-е общекомандное место.
Фото: минспорта СО