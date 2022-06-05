В Сызрани завершились Всероссийские соревнования по футболу среди ветеранов

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В Сызрани на стадионе "Кристалл" завершились Всероссийские соревнования по футболу среди ветеранов (мужчины не моложе 40 лет) зона МФС "Приволжье".



В турнире приняли участие команды из Самары, Пензы, Саратова, Чебоксар и Бузулука. Победителем соревнований стала сборная Самарской области, в которую вошли еще недавно завершившие спортивную карьеру футболисты. Отметим, что это единственная возрастная категория, которая играет на большом поле в формате 11х11. Впереди самарцев ждет участие в финальном этапе Всероссийских соревнований, который пройдет осенью в Краснодарском крае.



Первым поздравил ветеранов легендарный футболист "Крыльев Советов" Валерьян Панфилов. "С победой! Отрадно, что нашим самарским футболистам нет равных. Вы - мотивирующий и вдохновляющий пример здорового образа жизни", - отметил Валерьян Владимирович.



Физическая культура и спорт - залог активного долголетия. Создание благоприятных условий для ведения здорового образа жизни и занятий спортом - одна из приоритетных задач федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". В Самарской области исполнение национальных проектов находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ежегодно в области строятся новые спортивные объекты, в том числе адаптированные для лиц старшего возраста, которые позволяют приобщать население к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Среди них - три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа (ФОКОТ) и 17 площадок ГТО, а также инклюзивный парк, построенные за последние три года. Напомним, что к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО