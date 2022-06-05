Я нашел ошибку
Главные новости:
Председатель Госсовета региона Константинов также отметил, что отечественные писатели и философы прошлого всегда говорили о вреде засилья иностранных слов.
В Крыму разработали словарь по замещению иностранных слов русскими
В итоговом командном зачете сборная Приволжского федерального округа заняла 2 место.
Спартакиада МЧС России по легкой атлетике среди команд федеральных округов прошла в Иваново
Будьте внимательны и осторожны!
В Самаре ожидается сильный дождь
Победителем соревнований стала сборная Самарской области.
В Сызрани завершились Всероссийские соревнования по футболу среди ветеранов
Тольятти по своему духу и менталитету жителей всегда был и остается городом-лидером, локомотивом экономического развития Самарской области.
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с Днем города 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем эколога 
В Самаре за сутки заболели 47 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в Самаре пройдут мероприятия, посвященные великому поэту
6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в Самаре пройдут мероприятия, посвященные великому поэту
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.97
0.39
EUR 65.92
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Сызрани завершились Всероссийские соревнования по футболу среди ветеранов
6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в Самаре пройдут мероприятия, посвященные великому поэту
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Сызрани завершились Всероссийские соревнования по футболу среди ветеранов

5 июня 2022 15:59
136
Победителем соревнований стала сборная Самарской области.

В Сызрани на стадионе "Кристалл" завершились Всероссийские соревнования по футболу среди ветеранов (мужчины не моложе 40 лет) зона МФС "Приволжье".

В турнире приняли участие команды из Самары, Пензы, Саратова, Чебоксар и Бузулука. Победителем соревнований стала сборная Самарской области, в которую вошли еще недавно завершившие спортивную карьеру футболисты. Отметим, что это единственная возрастная категория, которая играет на большом поле в формате 11х11. Впереди самарцев ждет участие в финальном этапе Всероссийских соревнований, который пройдет осенью в Краснодарском крае.

Первым поздравил ветеранов легендарный футболист "Крыльев Советов" Валерьян Панфилов. "С победой! Отрадно, что нашим самарским футболистам нет равных. Вы - мотивирующий и вдохновляющий пример здорового образа жизни", - отметил Валерьян Владимирович.

Физическая культура и спорт - залог активного долголетия. Создание благоприятных условий для ведения здорового образа жизни и занятий спортом - одна из приоритетных задач федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". В Самарской области исполнение национальных проектов находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ежегодно в области строятся новые спортивные объекты, в том числе адаптированные для лиц старшего возраста, которые позволяют приобщать население к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Среди них - три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа (ФОКОТ) и 17 площадок ГТО, а также инклюзивный парк, построенные за последние три года. Напомним, что к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом, сообщает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в Самаре пройдут мероприятия, посвященные великому поэту
05 июня 2022, 13:37
6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в Самаре пройдут мероприятия, посвященные великому поэту
Программа «Наш Пушкин» подготовлена Администрацией городского округа Самара в творческом содружестве с Самарским государственным институтом культуры и... Культура
318
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
03 июня 2022, 12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
В мероприятии примет участие более 30 средств массовой информации города и области. Общество
549
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
03 июня 2022, 12:00
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
Все желающие приглашаются поучаствовать в уборке территории Ботанического Сада.  Экология
569
  • Консультант плюс
В центре внимания
Глава региона поздравил участников и организаторов фестиваля, который впервые проходит на самарской земле, и выразил уверенность, что традиция будет продолжена.
4 июня 2022  16:15
Дмитрий Азаров дал старт первому детско-юношескому фестивалю единоборств в Самаре
568
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
549
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
441
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
3 июня 2022  12:00
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
570
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
3 июня 2022  11:23
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
501
Весь список