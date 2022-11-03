В Сызрани прошли Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы Максима Алешина

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В Сызрани завершились I Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы бронзового призера Олимпийских игр Максима Алешина



В турнире приняли участие почти 40 спортсменов из Самарской, Пензенской, Владимирской областей, Республики Татарстан и Удмуртской Республики. Победителей и призеров выявляли в многоборье и в личном первенстве. Представители 63 региона завоевали большую часть медалей.



Рыбаков Николай (конь, ГАУ СО «СШОР №2») - золото;

Акимов Дмитрий (опорный прыжок, МБУДО «СШОР №10»);

Красвитин Кирилл (брусья, ГАУ СО «СШОР №2») - серебро;

Мельников Даниил (конь, МБУДО «СШОР №10»);

Сапрыкин Виталий (опорный прыжок, МБУ «СШОР №5»);

Мельников Даниил (перекладина, МБУДО «СШОР №10»);

Мельников Даниил (брусья, МБУДО «СШОР №10»);

Абайдуллин Тимур (кольца, ГАУ СО «СШОР №2»);

Мельников Даниил (многоборье, МБУДО «СШОР №10») - бронза;

Красвитин Кирилл (многоборье, ГАУ СО «СШОР №2»);

Абайдуллин Тимур (перекладина, ГАУ СО «СШОР №2»);

Акимов Дмитрий (вольные упражнения, МБУДО «СШОР №10»);

Нетесов Даниил (вольные упражнения, МБУ «СШОР №5»);

Мамедов Вячеслав (опорный прыжок, МБУ «СШОР №5»);

Нетесов Даниил (кольца, МБУ «СШОР №5»);

Мамедов Вячеслав (конь, МБУ «СШОР №5»);

Нетесов Даниил (опорный прыжок, МБУ «СШОР №5»);

Сапрыкин Виталий (перекладина, МБУ «СШОР №5»);

Нетесов Даниил (брусья, МБУ «СШОР №5»).



Сызранский спортсмен Максим Алешин относится к замечательной плеяде российских гимнастов. Его первым тренером была Наталья Полякова, затем гимнаст продолжил тренироваться под руководством Владимира Кириллова. С 1995 по 2003 год Алешин входил в состав национальной сборной России по спортивной гимнастике. За свою профессиональную карьеру он выиграл серебро на чемпионате Европы, неоднократно становился чемпионом России в разных упражнениях. На олимпийских играх в Сиднее-2000 стал бронзовым призером в командном многоборье. Тогда в Австралии, к великому сожалению, он не смог продолжить выступления в личных соревнованиях, получив серьезную травму.

Фото: минспорта СО