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В Сызрани прошли Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы Максима Алешина

3 ноября 2022 14:44
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В турнире приняли участие почти 40 спортсменов.

В Сызрани завершились I Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы бронзового призера Олимпийских игр Максима Алешина

В турнире приняли участие почти 40 спортсменов из Самарской, Пензенской, Владимирской областей, Республики Татарстан и Удмуртской Республики. Победителей и призеров выявляли в многоборье и в личном первенстве. Представители 63 региона завоевали большую часть медалей.

Рыбаков Николай (конь, ГАУ СО «СШОР №2») - золото;
Акимов Дмитрий (опорный прыжок, МБУДО «СШОР №10»);
Красвитин Кирилл (брусья, ГАУ СО «СШОР №2») - серебро;
Мельников Даниил (конь, МБУДО «СШОР №10»);
Сапрыкин Виталий (опорный прыжок, МБУ «СШОР №5»);
Мельников Даниил (перекладина, МБУДО «СШОР №10»);
Мельников Даниил (брусья, МБУДО «СШОР №10»);
Абайдуллин Тимур (кольца, ГАУ СО «СШОР №2»);
Мельников Даниил (многоборье, МБУДО «СШОР №10») - бронза;
Красвитин Кирилл (многоборье, ГАУ СО «СШОР №2»);
Абайдуллин Тимур (перекладина, ГАУ СО «СШОР №2»);
Акимов Дмитрий (вольные упражнения, МБУДО «СШОР №10»);
Нетесов Даниил (вольные упражнения, МБУ «СШОР №5»);
Мамедов Вячеслав (опорный прыжок, МБУ «СШОР №5»);
Нетесов Даниил (кольца, МБУ «СШОР №5»);
Мамедов Вячеслав (конь, МБУ «СШОР №5»);
Нетесов Даниил (опорный прыжок, МБУ «СШОР №5»);
Сапрыкин Виталий (перекладина, МБУ «СШОР №5»);
Нетесов Даниил (брусья, МБУ «СШОР №5»).

Сызранский спортсмен Максим Алешин относится к замечательной плеяде российских гимнастов. Его первым тренером была Наталья Полякова, затем гимнаст продолжил тренироваться под руководством Владимира Кириллова. С 1995 по 2003 год Алешин входил в состав национальной сборной России по спортивной гимнастике. За свою профессиональную карьеру он выиграл серебро на чемпионате Европы, неоднократно становился чемпионом России в разных упражнениях. На олимпийских играх в Сиднее-2000 стал бронзовым призером в командном многоборье. Тогда в Австралии, к великому сожалению, он не смог продолжить выступления в личных соревнованиях, получив серьезную травму.

 

Фото:   минспорта СО

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