В Сызрани прошли соревнования по мини-футболу на первенство 7 пожарно-спасательного отряда

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В спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Надежда» г. Сызрани прошли соревнования на первенство 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие команды шести подразделений отряда с общим числом участников 80 человек.

Состязания проводились в целях достижения сотрудниками МЧС России высокого уровня спортивного мастерства, пропаганды здорового образа жизни и интереса к занятиям спортом.

На первом этапе команды были разделены на 2 группы и играли по круговой системе. На втором этапе по две лучшие команды из групп в стыковых играх разыграли призовые места.

Спор за чемпионство прошел в острой и бескомпромиссной борьбе.

По результатам всех игр места среди подразделений распределились следующим образом:

I место завоевала команда 95 пожарно-спасательной части (далее - ПСЧ);

II место досталось команде 96 ПСЧ;

III место у команды 97 ПСЧ.

Команды 85 ПСЧ, службы пожаротушения и 95 ПСЧ (вторая команда) разделили места с 4 по 6-е, сообщает облМЧС.