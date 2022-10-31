В Сочи завершился второй этап Гран-при России по фигурному катанию «Бархатный сезон»

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В танцах на льду победителями турнира стали тольяттинец Егор Базин в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой. За две программы пара набрала 210.98 баллов.

Серебряными призерами стали дебютанты взрослого Гран-при, в этом сезоне стартовавшие на уровне мастеров, Ирина Хавронина и Дарио Чиризано из Московской области, получив 190.87 баллов. Тройку лучших замкнули ростовчане Алиса Крайнюкова и Семен Нетсев (123.28).



Напомним, 19 и 20 ноября в Самаре в СКК «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» пройдет пятый этап российской серии Гран-при по фигурному катанию «Волжский пируэт». На главной ледовой арене выступят звезды фигурного катания. В их числе - Егор Базин и Елизавета Худайбердиева.

Фото: минспорта СО