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В Сочи завершились IV Игры ГТО - соревнования чемпионов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.



Среди команд регионов победителем впервые в истории соревнований стала сборная республики Крым. Второе место у Белгородской области, третье - у ХМАЮ-Югры. Команда Самарской области не вошла в число финалистов, но показала высокие результаты в беговой эстафете - 3-е время среди 38 команд - и 2-й результат в челночном беге.



В шоу "Иду на рекорд" Инна Пузик из Тольятти установила лучшее время в беге на 60 метров - 7,65 секунды - и стала чемпионкой IX возрастной ступени. А самарец Сергей Жолобов стал рекордсменом среди мужчин XI возрастной ступени в поднимании туловища из положения лежа на спине - 78 повторений за минуту.

Фото: минспорта СО