В Снежном прошел республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей

Федерация спортивной борьбы Самарской области при поддержке "Карелин-фонда" провела в Снежном республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей. Мероприятие проходит уже третий год подряд.
По приглашению Федерации волейбола Самарской области в Новокуйбышевск приехала юношеская волейбольная команда из Снежного. Ребята сыграют в традиционном турнире "Память".
В Самаре тем временем продолжаются учебно-тренировочные сборы спортсменов из Курской области. Юные хоккеисты встретились с воспитанниками детской телестудии "МоЁжТВ", провели мастер-класс и приняли участие в съемках телепередачи.
Фото: минспорта СО