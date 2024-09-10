В Снежном прошел республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей

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Федерация спортивной борьбы Самарской области при поддержке "Карелин-фонда" провела в Снежном республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей. Мероприятие проходит уже третий год подряд.



По приглашению Федерации волейбола Самарской области в Новокуйбышевск приехала юношеская волейбольная команда из Снежного. Ребята сыграют в традиционном турнире "Память".



В Самаре тем временем продолжаются учебно-тренировочные сборы спортсменов из Курской области. Юные хоккеисты встретились с воспитанниками детской телестудии "МоЁжТВ", провели мастер-класс и приняли участие в съемках телепередачи.

Фото: минспорта СО