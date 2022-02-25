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В СКК "Дворец спорта" прошли всероссийские соревнования фигуристов в танцах на льду «Кумпарсита»

25 февраля 2022 14:49
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В турнире принимали участие танцевальные пары страны.

Пять лет назад из-за строительства новой арены один из самых популярных в стране турниров был вынужден переехать в Тольятти. В прошлом году его не проводили из-за ограничений панадемии коронавируса. И вот, наконец, возвращение состоялось! В турнире принимали участие танцевальные пары страны, которые соревновались в трех группах – второго спортивного разряда, перворазрядников и кандидатов в мастера спорта. К сожалению, из-за ковидных ограничений нынешние старты прошли без зрителей в закрытом режиме.

 "Этот турнир проходит в 21-й раз и собрал, без всякого сомнения, ближайший резерв олимпийской сборной страны. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков очень хотел посетить Самару и увидеть обновленный Дворец спорта, но эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. Со старым Дворцом у него связаны самые добрые воспоминания в его спортивной карьере вместе с Людмилой Пахомовой. Эта танцевальная пара стала первым чемпионом в олимпийской истории танцев на льду зимних Игр в Инсбруке-76. Но именно в Куйбышеве они оттачивали свою олимпийскую программу. Здесь родился их знаменитый показательный танец "Кумпарсита", ставший на долгие годы визитной карточкой Пахомовой и Горшкова", - рассказала президент областной федерации фигурного катания Вера Богуш.

 

Фото:  пресс-служба облправительства

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