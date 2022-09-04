В Саранске завершилась летняя Спартакиада учащихся России по дзюдо

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В Саранске завершилась XI летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России по дзюдо.



Всего в состязаниях приняли участие 698 талантливых дзюдоистов (401 юноша и 297 девушек) из 71 региона страны. Самарскую область представляли 17 спортсменов.



Сулейманова Алиса (тренеры - Сараева А.А., Сулейманов Р.Ж., весовая категория 44 кг);

Орешникова Кира (тренеры - Ромаданов Д.С., Рябков В.Е., весовая категория 70 кг);

Русакова Софья (МБУ СШОР №11 им. В.В. Ольховского, тренеры - Сараева А.А., Гришанов П.В., весовая категория 57 кг).



Напомним, Спартакиада является комплексным мероприятием, в котором участвуют все субъекты Российской Федерации, развивающие летние виды спорта. Главными целями является повышение уровня спортивного мастерства резерва спортивных сборных команд России, а также просмотр перспективных спортсменов.

Фото: минспорта СО