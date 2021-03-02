В Саранске прошло первенство ПФО по греко-римской борьбе среди юниоров

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25-27 февраля в Саранске прошло первенство Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет.



Борцы Самарской области достойно выступили и показали хороший результат.



весовая категория 130 кг - 1 место Беришвили Эроси (тренеры Беришвили Георгий Шалвович, Девяткин Владимир Фёдорович);

87 кг - 2 место Сивков Владислав (тренеры Кропотов Александр Евгеньевич, Гилязов Рустам Галиевич);

55 кг - 2 место Сайдракманов Хусанбой (тренер Юсупов Руслан Наильевич);

60 кг - 3 место Сафаров Шухрат (тренер Конышев Алексей Геннадьевич);

72 кг - 3 место Власов Александр (тренеры Кропотов Александр Евгеньевич, Гилязов Рустам Галиевич);

87 кг - 3 место Акаев Халид (тренеры Кропотов Александр Евгеньевич, Гилязов Рустам Галиевич).



Все шестеро борцов отобрались на Первенство России, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО