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В Саранске прошло первенство ПФО по греко-римской борьбе среди юниоров

2 марта 2021 18:58
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Борцы Самарской области достойно выступили и показали хороший результат.

 25-27 февраля в Саранске прошло первенство Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет.

Борцы Самарской области достойно выступили и показали хороший результат.

весовая категория 130 кг - 1 место Беришвили Эроси (тренеры Беришвили Георгий Шалвович, Девяткин Владимир Фёдорович);
87 кг - 2 место Сивков Владислав (тренеры Кропотов Александр Евгеньевич, Гилязов Рустам Галиевич);
55 кг - 2 место Сайдракманов Хусанбой (тренер Юсупов Руслан Наильевич);
60 кг - 3 место Сафаров Шухрат (тренер Конышев Алексей Геннадьевич);
72 кг - 3 место Власов Александр (тренеры Кропотов Александр Евгеньевич, Гилязов Рустам Галиевич);
87 кг - 3 место Акаев Халид (тренеры Кропотов Александр Евгеньевич, Гилязов Рустам Галиевич).

Все шестеро борцов отобрались на Первенство России, передает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

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