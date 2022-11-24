В Саранске прошли чемпионат и первенство России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями

207

В Саранске во Дворце водных видов спорта прошли чемпионат и первенство России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями, а также Всероссийские соревнования среди пловцов с синдромом Дауна



В соревнованиях приняли участие 215 юношей и девушек из 32 регионов Российской Федерации, которые боролись за медали в индивидуальных дисциплинах и эстафетах. Самарскую область представили четыре спортсменки: Ольга Потешкина, Софья Алешина, Мария Сафронова и Мария Сержантова (тренеры - Белкова Е.В., Журавлева А.И., Лукин В.А.), которые завоевали 16 медалей.

Фото: минспорта СО