В Самарской области провели онлайн-челлендж "ГТО всей семьей"

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Региональный оператор ГТО в Самарской области провел онлайн-челлендж "ГТО всей семьей", посвященный объявленному президентом Году семьи и 10-летию ВФСК ГТО.



Участниками челленджа стали любители спорта - родители, бабушки и дедушки вместе с детьми и внуками. Они выполняли спортивные и творческие задания. Так, нужно было всей семьей сделать зарядку, прокачать пресс, выйти на пробежку, выполнить творческую работу на тему "Наш любимый вид спорта".



По результатам челленджа определились три семьи-победительницы: это семьи Поповых-Катасановых, Яковлевых и Гринькевич.