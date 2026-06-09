В Самарской области завершился турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая высота»

В Самарской области подвели итоги Международного турнира по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти Игоря Александровича Найвальта «Новая высота».

Турнир проводится в Самарской области с 2019 года. Организаторами являются Минспорт России, Федерация спортивной борьбы России, Федерация спортивной борьбы Самарской области, новосибирский региональный общественный фонд «Карелин-Фонд».

С каждым годом турнир, посвященный памяти заслуженного строителя Российской Федерации Игоря Найвальта, становится все более масштабным и популярным. За шесть лет в соревнованиях приняли участие более 3000 спортсменов из 75 регионов и 11 стран.

«Новая высота» 2026 года собрала более трехсот молодых людей в возрасте до восемнадцати лет из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Абхазии и со всей России. Они соревновались в десяти весовых категориях от 45 до 110 килограммов.

От имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева участников финальной части соревнований приветствовал первый заместитель Губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов. Он поблагодарил организаторов турнира за спортивный праздник на Самарской земле.

«Я хотел бы пожелать участникам соревнований красивых и честных поединков, достойных соперников, ну и конечно, чтобы каждый из вас сделал ещё один шаг в вашей спортивной карьере. Ну и очень бы хотел пожелать всем победы. А если у кого-то сегодня не получится подняться на пьедестал почета, помните, что борьба учит нас никогда не сдаваться, принимать новые вызовы, совершенствовать свое спортивное мастерство. И победа обязательно будет!», - напутствовал Виталий Шабалатов участников соревнований.

Трёхкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин – постоянный гость самарского турнира. Легендарный борец лично курирует проведение «Новой высоты» и уже много лет приезжает в наш город, чтобы поддержать юных спортсменов.

«У нас шикарная школа, у нас замечательные тренерские традиции, у нас очевидно, что не только обучение и прием, но и воспитание в духе сильных граждан России – это особенности не только нашего вида, а вообще спорта», – отметил Александр Карелин.

«Наша «Новая высота» - для каждого, кто был с нами на этом празднике спорта: спортсменов, тренеров, юных журналистов. «Новая высота» и проект «Выбор сильных» задумывались как пространство для спорта. Детей можно воспитать только подавая правильный пример. Та команда, которую нам удалось собрать на «Новой высоте», и всё, что мы делаем для ребят — турниры, встречи, живое общение с чемпионами, — это и есть наша позиция. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение видело перед собой людей дела, людей с характером. После таких встреч единственный логичный выбор — двигаться вперед и покорять еще новые высоты», - отметил координатор партпроекта «Выбор сильных» в Самарской области, президент Самарской Федерации спортивной борьбы Александр Живайкин.

Герой России Денис Портнягин и ветеран СВО Рамис Терегулов приехали на турнир, чтобы поддержать участников.

«Спорт воспитывает дисциплину, здоровье, силу. А дисциплина – это уважение к старшим, к самому себе и к окружающим», - отметил Денис Портнягин.

«Борьба учит никогда не сдаваться и идти только вперед. Будет много трудностей на вашем пути, но нужно только идти вперед. А трудности закаляют и делают нас крепче», - подчеркнул Рамис Терегулов.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие юные спортсмены стран, в том числе члены юношеской сборной России по греко-римской борьбе. На «Новой высоте» спортсмены боролись не просто за победу, а за путевки на первенство мира – победители самарского турнира автоматически получают квалификацию на главные соревнования. Проведение таких турниров способствует росту популярности спорта и здорового образа жизни и отвечает целям государственной программы «Спорт России».