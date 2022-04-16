В Самарской области завершился областной турнир по хоккею "Надежда"

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"Надежда" - поощрительный хоккейный турнир для команд, занявших 2-9 места в региональном этапе хоккейного турнира Приволжского федерального округа "Золотая шайба". Для юных хоккеистов это продление сезона и хорошая игровая практика. Соревнования прошли на ледовой площадке спортивного комплекса "Ипподром Арена".



Традиционно турнир проводится в рамках проекта по поддержке массового детского и юношеского хоккея под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.



Закрыли соревнования юноши в старшей возрастной группе (2007-2008 г.р.). В финале сызранская команда "Сокол" обыграла "Дубраву" из муниципального района Волжский. На третьем месте "Шершни" из села Пестравка.



"В отличие от "Золотой шайбы" в турнире "Надежда" сельские команды имеют возможность сыграть вместе с городскими, посоревноваться друг с другом. Всего в турнире приняли участие свыше 300 хоккеистов в трех возрастных группах", - отметил президент спортивной федерации по хоккею Самарской области Владимир Пашкин.

Фото: минспорта СО