В Самарской области за неделю подано более 1700 заявлений на оформление Карты болельщика

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Жители Самаркой области активно подают заявки на получение Карты болельщика, наличие которой с июля 2022 года стало необходимым для посещения матчей Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ). За неделю, с момента начала работы сервиса по оформлению Карты болельщика на портале госуслуги, от самарских поклонников футбола поступило более 1700 заявок. Первый матч, на который нельзя будет пройти без Карты болельщика, состоится в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» уже 31 июля между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Торпедо».

Для удобства поклонников футбола пройти необходимую процедуру по подтверждению личности владельца Карты болельщика можно во всех 678 окнах 56 офисов МФЦ 37 муниципальных образований Самарской области. В каждом МФЦ работа по верификации личности заявителя является приоритетной, сотрудники МФЦ прошли дополнительное обучение работе с сервисом «Карта болельщика», что позволяет сократить время обработки заявок до 7 минут и минимизировать ожидание заявителей в зале.

Несмотря на отработанный алгоритм верификации личности, откладывать оформление Карты болельщика на последний момент все-таки не стоит. Карта понадобится всем посетителям: зрителям, спортсменам, персоналу, гостям и аккредитованным представителям СМИ. Самый простой способ получения Карты болельщика в Самарской области – это заблаговременное заполнение заявления в личном кабинете на портале Госуслуг. В соответствующем разделе необходимо загрузить свое портретное фото (анфас на светлом фоне) и ждать уведомления для посещения МФЦ, которое придет на электронную почту. После подтверждения личности заявителя в МФЦ в личном кабинете появится номер карты.

«Прежде всего, карта болельщика понадобилась для обеспечения безопасности футбольных матчей. Внедрение карты позволяет создать прозрачность покупки билетов. Карта позволит урегулировать вопросы, касающиеся мошенников и перекупщиков. Этот сервис объединит в себе как персонифицированную карту, так и аккредитацию для СМИ, и абонемент, и билет», – отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.