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В Самарской области Всероссийский Олимпийский день отметят на стадионе «Нефтяник» в Отрадном

23 июня 2022 15:35
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В этом году девизом главного массового спортивного события лета выбран слоган «Знай наших!» в поддержку российских спортсменов.

Всероссийский Олимпийский День – самое масштабное мероприятие Программы Олимпийского комитета России «Олимпийская страна», которое проводится с 1990 года во всех регионах страны.

В этом году девизом главного массового спортивного события лета выбран слоган «Знай наших!» в поддержку российских спортсменов, которые, благодаря своему мастерству, силе духа и воли добивались блестящих результатов на всех последних крупных олимпийских соревнованиях, а сейчас несправедливо и незаконно лишены возможности принимать участие в международных турнирах на фоне беспрецедентных санкций в отношении России.

В Самарской области Всероссийский Олимпийский день отметят на стадионе «Нефтяник» в Отрадном. Церемония открытия состоится в 10:00. В программе праздника: массовая зарядка, легкоатлетическая эстафета, спортивно-игровая программа для юных участников, награждение почетными знаками Олимпийского комитета России и многое другое.

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