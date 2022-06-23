65

Всероссийский Олимпийский День – самое масштабное мероприятие Программы Олимпийского комитета России «Олимпийская страна», которое проводится с 1990 года во всех регионах страны.



В этом году девизом главного массового спортивного события лета выбран слоган «Знай наших!» в поддержку российских спортсменов, которые, благодаря своему мастерству, силе духа и воли добивались блестящих результатов на всех последних крупных олимпийских соревнованиях, а сейчас несправедливо и незаконно лишены возможности принимать участие в международных турнирах на фоне беспрецедентных санкций в отношении России.



В Самарской области Всероссийский Олимпийский день отметят на стадионе «Нефтяник» в Отрадном. Церемония открытия состоится в 10:00. В программе праздника: массовая зарядка, легкоатлетическая эстафета, спортивно-игровая программа для юных участников, награждение почетными знаками Олимпийского комитета России и многое другое.