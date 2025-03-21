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С 14 по 23 марта в Самарской области в Красноярском районе проходит первенство России по русским шашкам. Это традиционное для нашего региона мероприятие, которое проводится уже несколько лет подряд.

Соревнования проводятся в трех возрастных категориях: среди юношей и девушек до 14 лет, до 11 лет, среди мальчиков и девочек до 9 лет. В каждой категории выступают более 100 спортсменов из разных регионов России.

На торжественном открытии участников приветствовали первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев, вице-президент Федерации шашек России Алексей Шонин, заслуженный мастер спорта, президент Федерации шашек Самарской области и главный судья соревнований Олег Дашков.

Завершены соревнования в молниеносной и быстрой программах. Представители сборной Самарской области завоевали две медали первенства.

Фото: Минспорта региона