В Самарской области в четвертый раз проходит физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО»

133

Акция стартовала 1 июня и продлится до 31 августа. Мероприятия охватят все муниципальные образования региона. Цели проведения акции - популяризация комплекса ГТО и вовлечение населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из основных задач государственной программы «Спорт России».

На первой неделе акции в Самарской области состоялось 91 мероприятие всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Участниками стали свыше 8 000 жителей региона.

Множество мероприятий были посвящены Дню защиты детей - 1 июня. Они состоялись в Самаре, Кинеле, Октябрьске и других городах и районах.

Кроме того, в Октябрьске провели тестирование среди молодежи с ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта «ПриСОединяйтесь!».

А в Сергиевском районе нормативы ГТО выполнили сотрудники центра тестирования СК «Олимп».