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В Самарской области стартовал онлайн-фестиваль «Самая спортивная онлайн-мама»

23 ноября 2021 17:02
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В фестивале принимают участие мамы (в возрасте от 25 до 59 лет) и дети до 15 лет включительно независимо от пола.

В фестивале принимают участие мамы (в возрасте от 25 до 59 лет) и дети до 15 лет включительно независимо от пола.

Команды соревнуются в спортивной и творческой программе.

В спортивной части фестиваля мама выполняет упражнения:

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (за 1 минуту);
- поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 минуту), а ребенок считает количество раз.

В творческой части фестиваля проводится конкурс кулинарных изделий, посвященных 90-летию комплекса ГТО и пропаганде здорового образа жизни.

По сумме мест в спортивной и конкурсной программе определяется командный зачет. Подсчитывается первенство в спортивной программе, в конкурсной программе и в командном зачете.

Выполнение упражнений и презентация кулинарных изделий записываются на видео и направляются организаторам на электронную почту gaugto-ct@mail.ru до 3 декабря. Итоги фестиваля подводятся в срок до 16 декабря 2021 года.

Победители и призеры командного первенства и спортивной программы награждаются ценными призами министерства спорта Самарской области. Все участники фестиваля получают сувенирную продукцию.

 

Фото:   минспорт СО

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