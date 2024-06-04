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В Самарской области сотрудники полиции и общественники организовали спортивный праздник

4 июня 2024 10:41
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В Самарской области сотрудники полиции и общественники организовали спортивный праздник

Полицейские и их семьи поборолись за первенство в 7 спортивных соревнованиях.

В целях повышения уровня физической подготовки, укрепления здоровья сотрудников органов внутренних дел и членов их семей, популяризации летних видов спорта, повышения интереса сотрудников полиции к участию в спортивных мероприятиях на базе детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва сотрудники полиции совместно с общественниками провели спортивные состязания в рамках Летнего Куба Председателя Местной Тольяттинской городской организации спортивного общества «Динамо».

На торжественном открытии Председатель тольяттинского «Динамо» полковник полиции Хейрулла Ахмедханов отметил неоценимый вклад спортивного общества в организацию и проведение всех спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с участием сотрудников тольяттинского гарнизона полиции.

«2024 год объявлен в России Годом семьи. Не случайно, сегодня в нашем традиционном Летнем Кубке принимают участие не только сотрудники полиции, но и члены их семей – это не только заряд здоровья, но и масса положительных эмоций», – отметил Хейрулла Мирзоевич.

Старший инспектор-методист Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» майор внутренней службы Наталья Лизько провела для участников такие соревнования, как: комбинированная легкоатлетическая эстафета, летний мини – футбол, гиревой спорт, подтягивание на высокой перекладине, весёлая эстафета для сотрудников полиции и членов их семей, силовой экстрим, детская весёлая эстафета и семейная эстафета «мама папа и я дружная семья».

По традиции всех юных спортсменов детской эстафеты на финише ждали подарки, а после активного занятия спортом на свежем воздухе участников праздника угостили вкусной кашей и сладким чаем.

Заместитель председателя Общественного совета при Управлении Николай Шахов отметил: «На сегодняшний день Общество «Динамо» — это единственная общероссийская общественно-государственная спортивная организация, действующая во всех субъектах Российской Федерации.  Она активно развивает массовые виды спорта, детско-юношеский спорт, служебно-прикладные виды спорта. Громадный и неповторимый опыт спортивной и организационной работы динамовских специалистов был востребован страной на протяжении более чем вековой истории общества».

В данном мероприятии приняло участие более 400 сотрудников-динамовцев и членов их семей.
По окончании соревнований были подведены итоги, и по результатам всех видов состязаний по сумме баллов места распределились следующим образом:
1 место – команда отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти;

2 место – сборная команда ОГИБДД Управления МВД России по городу Тольятти;
3 место –  команда Управления МВД России по  городу Тольятти;

На торжественном закрытии спортивного праздника начальник Управления поблагодарил спортсменов за активное участие в празднике и вручил победителям и призерам кубки, дипломы, грамоты и медали.

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