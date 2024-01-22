В Самарской области состоялся Кубок России по боксу 2024 года

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С 15 по 21 января Самарская область принимала Кубок России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Поединки проходили в зале учебно-спортивного центра «Грация» в Самаре.

«Выражаю признательность Федерации бокса России и Международной ассоциации бокса за то, что они отстаивают принципы честного спорта. Важно, что в это непростое время наши боксеры достойно выступают на международной арене под российским флагом», - отметил в своем видеообращении участникам Кубка России министр спорта РФ Олег Матыцин.



Турнир впервые проводился в Самарской области и получил название в честь нашего легендарного боксера Олега Саитова. Олег Саитов - уроженец Новокуйбышевска, занимался боксом в Жигулевске под руководством тренера Игоря Уткина и стал первым российским боксером, выигравшим все возможные титулы в любительском боксе: Олимпийские игры, чемпионат мира и чемпионат Европы. Он стал почетным гостем турнира и принял участие в церемониях открытия и награждения.



«Это первый в 2024 году крупный российский турнир. У него интересный формат: в каждом весе встречались восемь сильнейших, борьба была красочной. В последнее время в Самарской области проводится много интересных турниров по боксу, это здорово. Благодарю всех, кто помогал в организации Кубка России: Правительство Самарской области, Федерацию бокса России, партнеров», - отметил двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу Олег Саитов.



Почетным гостем турнира стал и чемпион мира, обладатель Кубка мира, 5-кратный чемпион СССР Василий Шишов: «На турнире в каждом весе выступала восьмерка сильнейших боксеров России. Именно здесь решалось, кто поедет в составе сборной на серьезные международные соревнования. Все это говорит о его высоком статусе».



В турнире приняли участие сильнейшие боксеры страны – 104 спортсмена в 13 весовых категориях. В их числе были 12 действующих чемпионов России. Наш регион на турнире представили Ильдар Минсафин из Тольятти в весе до 67 кг и Алакпер Гезалов из Безенчука в категории до 80 кг.



По результатам предварительных боев были сформированы 13 финальных пар, в которых определялись обладатели Кубка России. Победителями соревнований стали:

до 48 кг – Эдмонд Худоян, Челябинская область;

до 51 кг – Василий Егоров, Московская область – Республика Саха (Якутия);

до 54 кг – Дмитрий Двали, Московская область – Забайкальский край;

до 57 кг – Эдуард Саввин, Санкт-Петербург;

до 60 кг – Аршак Товмасян, Москва;

до 63,5 кг – Габил Мамедов, Оренбургская область;

до 67 кг – Тархан Идигов, Чеченская республика;

до 71 кг – Игорь Свириденков, Воронежская область;

до 75 кг – Джамбулат Бижамов, Тульская область;

до 80 кг – Бешто Шавлаев, Чеченская республика;

до 86 кг – Хасмагомед Джаватханов, Республика Дагестан;

до 92 кг – Рамазан Ханапиев, Санкт-Петербург;

свыше 92 кг – Ярослав Дороничев, ХМАО-Югра.



По итогам Кубка России будет формироваться сборная команда страны по боксу для участия в международных турнирах.