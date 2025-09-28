166

В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди участников 18-49 лет.

На соревнования поступило более 50 заявок от любителей и профессионалов, которые получили возможность побороться за место в сборной команде Самарской области.

Участники соревновались в подтягивании на перекладине, рывке гири, отжимании, наклоне, упражнении на пресс, беге на 60 метров.

В открытии соревнований приняли участие министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, депутат Самарской губернской думы, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», председатель Федерации волейбола Самарской области Роман Балтер и депутат Самарской губернской думы Евгений Чудаев.

Победители и призеры личного первенства соревнований:

Женщины 18-29 лет:

Диана Глухова

Арина Новикова

Ксения Пестрякова

Мужчины 18-29 лет:

Никита Гришин

Альберт Мавлюшев

Дмитрий Бородинов

Женщины 30-39 лет:

Ирина Ковязина

Жанна Косырева

Наталья Дорофеева

Мужчины 30-39 лет:

Сергей Кузнецов

Сергей Сушилин

Владимир Семенченко

Женщины 40-49 лет:

Эльвира Гайнуллина

Гульназ Ибрагимова

Ольга Глушкова

Мужчины 40-49 лет:

Сергей Глушков

Виталий Мячин

Марат Ибрагимов

Соревнования являются одним из этапов формирования сборной команды Самарской области для участия во всероссийском фестивале чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО».

В этом году фестиваль во второй раз в истории примет Самарская область. «Игры ГТО» пройдут в Самаре с 19 по 24 октября.

Фото: Maxim Kalinkin/минспорта СО