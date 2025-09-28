В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди участников 18-49 лет.
На соревнования поступило более 50 заявок от любителей и профессионалов, которые получили возможность побороться за место в сборной команде Самарской области.
Участники соревновались в подтягивании на перекладине, рывке гири, отжимании, наклоне, упражнении на пресс, беге на 60 метров.
В открытии соревнований приняли участие министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, депутат Самарской губернской думы, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», председатель Федерации волейбола Самарской области Роман Балтер и депутат Самарской губернской думы Евгений Чудаев.
Победители и призеры личного первенства соревнований:
Женщины 18-29 лет:
Диана Глухова
Арина Новикова
Ксения Пестрякова
Мужчины 18-29 лет:
Никита Гришин
Альберт Мавлюшев
Дмитрий Бородинов
Женщины 30-39 лет:
Ирина Ковязина
Жанна Косырева
Наталья Дорофеева
Мужчины 30-39 лет:
Сергей Кузнецов
Сергей Сушилин
Владимир Семенченко
Женщины 40-49 лет:
Эльвира Гайнуллина
Гульназ Ибрагимова
Ольга Глушкова
Мужчины 40-49 лет:
Сергей Глушков
Виталий Мячин
Марат Ибрагимов
Соревнования являются одним из этапов формирования сборной команды Самарской области для участия во всероссийском фестивале чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО».
В этом году фестиваль во второй раз в истории примет Самарская область. «Игры ГТО» пройдут в Самаре с 19 по 24 октября.
Фото: Maxim Kalinkin/минспорта СО