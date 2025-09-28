Я нашел ошибку
Главные новости:
Соревнования являются одним из этапов формирования сборной команды региона для участия во всероссийском фестивале чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО».
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди участников 18-49 лет
В Санкт-Петербурге проходит первенство мира среди юношей по смешанным боевым единоборствам.
Спортсмен из Самарской области Джасурбек Макхамов - призер первенства мира по ММА
На сцене САТОБ с 1 по 4 октября труппа ГАТКБ покажет шесть своих знаковых постановок.
В Самаре на сцене САТОБ откроются четырехдневные гастроли Московского классического балета
За тур до окончания чемпионата Юношеской футбольной лиги Приволжье-1 определился чемпион.
17-летние футболисты академии «Крылья Советов» стали победителями ЮФЛ-Приволжье-1
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +9, +11°С.
29 сентября в регионе без осадков, до +11°С
Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении упражнений на силу и выносливость.
В Тольятти прошли соревнования огнеборцев по гиревому спорту
В результате происшествия погиб 1 человек.
В районе пристани Шелехюметь на Волге столкнулись баржа и моторная лодка  
Площадки открыты для всех желающих без ограничений на время работы парков. 
В самарских парках открылись новые зоны воркаута 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди участников 18-49 лет

28 сентября 2025 21:49
166
Соревнования являются одним из этапов формирования сборной команды региона для участия во всероссийском фестивале чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО».

В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди участников 18-49 лет.

На соревнования поступило более 50 заявок от любителей и профессионалов, которые получили возможность побороться за место в сборной команде Самарской области.

Участники соревновались в подтягивании на перекладине, рывке гири, отжимании, наклоне, упражнении на пресс, беге на 60 метров.

В открытии соревнований приняли участие министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, депутат Самарской губернской думы, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», председатель Федерации волейбола Самарской области Роман Балтер и депутат Самарской губернской думы Евгений Чудаев.

Победители и призеры личного первенства соревнований:

Женщины 18-29 лет:
Диана Глухова
Арина Новикова
Ксения Пестрякова

Мужчины 18-29 лет:
Никита Гришин
Альберт Мавлюшев
Дмитрий Бородинов

Женщины 30-39 лет:
Ирина Ковязина
Жанна Косырева
Наталья Дорофеева

Мужчины 30-39 лет:
Сергей Кузнецов
Сергей Сушилин
Владимир Семенченко

Женщины 40-49 лет:
Эльвира Гайнуллина
Гульназ Ибрагимова
Ольга Глушкова

Мужчины 40-49 лет:
Сергей Глушков
Виталий Мячин
Марат Ибрагимов

Соревнования являются одним из этапов формирования сборной команды Самарской области для участия во всероссийском фестивале чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО».

В этом году фестиваль во второй раз в истории примет Самарская область. «Игры ГТО» пройдут в Самаре с 19 по 24 октября.

 

Фото:  Maxim Kalinkin/минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Санкт-Петербурге проходит первенство мира среди юношей по смешанным боевым единоборствам.
28 сентября 2025, 19:41
Спортсмен из Самарской области Джасурбек Макхамов - призер первенства мира по ММА
В Санкт-Петербурге проходит первенство мира среди юношей по смешанным боевым единоборствам. Спорт
209
На сцене САТОБ с 1 по 4 октября труппа ГАТКБ покажет шесть своих знаковых постановок.
28 сентября 2025, 19:17
В Самаре на сцене САТОБ откроются четырехдневные гастроли Московского классического балета
На сцене САТОБ с 1 по 4 октября труппа ГАТКБ покажет шесть своих знаковых постановок. Культура
267
За тур до окончания чемпионата Юношеской футбольной лиги Приволжье-1 определился чемпион.
28 сентября 2025, 18:26
17-летние футболисты академии «Крылья Советов» стали победителями ЮФЛ-Приволжье-1
За тур до окончания чемпионата Юношеской футбольной лиги Приволжье-1 определился чемпион. Спорт
205
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
316
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1101
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
459
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
434
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
515
Весь список